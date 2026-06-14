Tuffo di testa e momenti paura in riva al Trebbia: arriva l'eliambulanza

Si lancia dal roccione ma finisce di testa contro un grosso sasso. E così a Cerignale, tra i bagnanti di Ponte Organasco, nella domenica particolarmente calda di ieri è dovuto intervenire l’elisoccorso direttamente sulla spiaggia del Trebbia.

Sono stati momenti di paura, ieri pomeriggio poco dopo le 14.30, per un bagnante rimasto gravemente ferito dopo un tuffo nel fiume. L’infortunio si è verificato al confine con la provincia di Pavia, poco a valle del ponte sulla Provinciale 24, in corrispondenza del cosiddetto “sassone del Trebbia”.

La situazione è apparsa subito abbastanza grave: oltre alla Croce Rossa di Varzi, la centrale operativa 118 Areu della Lombardia ha richiesto subito l’intervento dell’elisoccorso, che è atterrato sul greto tra decine di bagnanti.

L’uomo è stato poi caricato sulla barella e condotto in volo all’ospedale di Alessandria. Le sue condizioni, fortunatamente, non preoccupano.