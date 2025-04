Tumore al seno e alla tiroide asportati contemporaneamente a due pazienti

Due donne entrambe affette da tumore al seno e alla tiroide, sono state operate in ospedale a Castelsangiovanni per l'asportazione, in contemporanea, di entrambe le neoplasie.

Due interventi lunghi e complicati che, se da un lato hanno consentito di concentrare tutto in una sola operazione, riducendo rischi e disagi per le due pazienti, dall'altra hanno impegnato in un tour de force ben tre équipe mediche. Tanti sono i team che si sono alternati, lavorando gomito a gomito per oltre cinque ore nelle sale operatorie dell'ospedale di Castelsangiovanni.

Le due delicatissime operazioni hanno coinvolto i chirurghi della chirurgia generale di Castelsangiovanni, diretta da Massimiliano Mazzilli, e dell’équipe di senologia, guidata da Dante Palli. Alle due équipe di chiurghi si sono affiancati anche i professionisti di un terzo team medico, e cioè quelli dell'equipe anestesiologica diretta da Ruggero Corso.

"Questi percorsi integrati – evidenzia il direttore sanitario Ausl, Andrea Magnacavallo – s’inseriscono in un progetto di rafforzamento dell’attività chirurgica per rispondere in modo sempre più tempestivo alle esigenze della cittadinanza, valorizzando le competenze presenti nei diversi presidi".