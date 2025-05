Ubriaco danneggia ospedale e caserma: arrestato

Momenti di forte tensione nel primo pomeriggio di mercoledì all’interno dell’ospedale di Castelsangiovanni, dove un uomo in evidente stato di alterazione alcolica ha dato in escandescenze, costringendo il personale sanitario a richiedere l’intervento dei carabinieri. L’uomo, un 34enne straniero, residente in paese, è stato infine arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Il 34enne ha iniziato a infastidire il personale sanitario con insulti e spintoni, arrivando anche a colpire con un calcio una porta della struttura, danneggiandola. Sebbene i sanitari non abbiano riportato lesioni e abbiano scelto di non sporgere querela, la situazione è rapidamente degenerata con l’arrivo dei carabinieri della locale Stazione, che hanno trovato lo straniero disteso a terra nella sala d’ingresso. Alla richiesta di spiegazioni da parte dei militari, l’uomo ha risposto con insulti, frasi offensive e rivolgendosi in particolare con toni sessisti a una militare donna.

Nonostante i ripetuti tentativi di riportarlo alla calma, lo straniero ha continuato a opporre resistenza, rifiutandosi di seguire i militari in caserma per la notifica di alcuni atti pendenti. Una volta accompagnato negli uffici, ha dato ulteriormente in escandescenze, minacciando gli operatori e colpendo con pugni le porte e le finestre della sala d’attesa. Nemmeno l’intervento del padre, convocato dai carabinieri nella speranza di ottenere una collaborazione, è riuscito a calmare l’uomo. Anzi, ha reagito con ulteriore violenza, colpendo le sedie e sbattendo più volte la testa contro la parete, mettendo a rischio la propria incolumità e impedendo il normale svolgimento delle attività d’ufficio.

A quel punto, vista la condotta pericolosa e il clima di tensione crescente, i militari hanno proceduto all’arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato trasferito in carcere a Piacenza, anche in considerazione delle sue condizioni psico-fisiche alterate dall’abuso di alcolici e messo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.