Ubriaco entra in giardino per rubare un’auto, preso a pugni dal proprietario

Ubriaco tenta di rubare un’auto all’interno del giardino di un’abitazione privata, ma viene colpito dal proprietario. È successo ieri mattina alle 6.30 a Piacenza, lungo la Statale 45 nei pressi di una discoteca. Sul posto sono intervenuti 118 e polizia locale.

Secondo una prima ricostruzione, un ragazzo, in evidente stato di alterazione alcolica dopo una notte in discoteca, avrebbe scavalcato la recinzione di una casa per impossessarsi di una Mercedes parcheggiata all’interno. La padrona si è accorta del tentativo mentre il giovane stava danneggiando il tettuccio per entrare nell’abitacolo e ha dato l’allarme al marito.

L’uomo, di corporatura robusta, lo ha affrontato colpendolo al volto e costringendolo a desistere. Il ragazzo è stato poi soccorso da un’ambulanza della Pubblica Assistenza Val Nure e trasportato in ospedale con ecchimosi e traumi facciali, ferite giudicate lievi. La polizia locale sta verificando responsabilità e dinamica dei fatti.