Ultimi giorni per vedere la mostra di Fattori

C’è tempo fino a domenica 29 per visitare Giovanni Fattori 1825-1908. Il “genio” dei Macchiaioli, la grande mostra in corso a XNL Piacenza, Centro dedicato alle arti contemporanee della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

A pochi giorni dalla chiusura dell’esposizione, che ha superato i 20mila visitatori dalla sua apertura, arriva la comunicazione ufficiale da parte della Direzione generale musei del ministero della Cultura, che riconosce la mostra di «rilevante interesse culturale e scientifico».

L’iniziativa promossa dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano con la collaborazione di Dario Cimorelli Editore è stata valutata positivamente per il suo intento di mettere a fuoco, oltre alla personalità di Giovanni Fattori, la sua specificità nel panorama figurativo italiano del periodo, ma anche per gli apparati multimediali e i materiali documentari inediti predisposti all’interno del percorso espositivo per ricostruire la biografia dell’autore.

Altri aspetti riconosciuti dalla Direzione generale musei del ministero della Cultura sono il corposo catalogo pubblicato da Dario Cimorelli Editore, composto da saggi, approfondimenti e apparati firmati da rilevanti studiosi ed esperti in grado di rinnovare la memoria dell’artista, e l’accostamento dei dipinti alla produzione grafica, per la prima volta esposta e analizzata nella sua completezza grazie alla collaborazione con l’Istituto Centrale per la Grafica di Roma.

«Il riconoscimento del ministero alla qualità della mostra Giovanni Fattori. Il “genio” dei macchiaioli ci fa molto piacere e ci conforta - è il commento del presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Roberto Reggi -. Immaginando questa iniziativa, insieme a Rete Cultura Piacenza, abbiamo scelto di lavorare a un progetto che coniugasse attrattività per il pubblico e valore culturale. Un mandato che i curatori e il produttore hanno accolto con passione e impegno, dando vita a un’esposizione bella e coinvolgente, e anche arricchente e rigorosa dal punto di vista scientifico, come riconosciuto da tanti visitatori ci esprimono i loro apprezzamenti. Invitiamo dunque chi ancora non l’ha fatto a cogliere l’opportunità di visitarla in questi ultimi giorni di apertura, perché non potremo predisporre una proroga: una parte delle opere devono tornare a Livorno dove, come annunciato, proseguiranno le celebrazioni del bicentenario della nascita di Fattori, con un nuovo e differente progetto espositivo».