Un 27enne di Guardamiglio travolto e ucciso da un treno, bloccata la Milano-Piacenza

Un giovane del Basso Lodigiano è morto investito da un treno. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 2 maggio in prossimità della stazione ferroviaria di Codogno. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un 27enne di Guardamiglio e secondo i primi accertamenti potrebbe trattarsi di un gesto disperato.

Dalle 15.20 la circolazione dei convogli sulla linea Milano-Piacenza è stata interrotta in entrambe le direzioni per consentire gli accertamenti della polizia ferroviaria. Il treno è un regionale partito da Milano Centrale e diretto a Bozzolo, nel Mantovano.

Lo stop al transito dei convogli ha comportato pesanti conseguenze sulla circolazione ferroviaria: sono stati cancellati alcuni treni mentre altri hanno accumulato pesanti ritardi. I disagi per i passeggerei si sono protratti per tutto il pomeriggio.

Tra i treni che fanno scalo alla stazione di Piacenza, tra gli altri, sono stati quello in arrivo alle 18.35 da Milano Centrale e quello in arrivo alle 18.53 da Milano Greco Pirelli. Non sono arrivati a destinazione neppure alcuni treni previsti sulla direttrice Codogno-Pavia.