Un altro caso di spaccio sventato con YouPol: pusher fugge e lascia 50 dosi

La polizia di Piacenza ha sequestrato cinquanta dosi di cocaina, per un totale di 30 grammi, nascoste in un cespuglio di via Crotti. L'operazione è scaturita dalla tempestiva segnalazione fatta, attraverso l'applicazione "YouPol" della Polizia di Stato, da un cittadino che aveva notato l'attività di uno spacciatore impegnato nella vendita di stupefacenti con un continuo via vai di acquirenti.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, non hanno trovato il pusher, probabilmente allertato da una vedetta e fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Tuttavia, l'ispezione accurata della zona ha portato al ritrovamento delle dosi già confezionate e pronte per lo smercio, segno di un traffico intenso nella zona.

Sono in corso indagini per identificare lo spacciatore: la polizia sta acquisendo testimonianze, interrogando possibili acquirenti e visionando le videocamere di sorveglianza della zona.

Questo rappresenta il terzo intervento positivo in pochi giorni grazie a "YouPol" . A metà ottobre erano stati arrestati due tunisini nella zona dello stadio Garilli per spaccio di cocaina, e successivamente un terzo tunisino era stato fermato in flagranza in via Sbolli.