Un etto di cocaina in casa, arrestato spacciatore

Un albanese di 35 anni, irregolare sul territorio, è stato arrestato dalla Squadra Mobile della polizia per spaccio di stupefacenti e per possesso di documenti falsi.

Gli agenti erano intervenuti a la Verza tenendo monitorati alcuni movimenti sospetti nei pressi di un bar della zona. Nel primo pomeriggio di martedì 29 aprile, dopo un lungo servizio di osservazione, gli agenti in borghese hanno assistito ad una sospetta cessione di stupefacenti effettuata dall'uomo, che con un movimento fulmineo aveva consegnato ad un acquirente due dosi di cocaina dietro il corrispettivo di 150 euro.

E' stato così bloccato e, in seguito alla perquisizione, è stato trovato in possesso di altre dosi di cocaina pronte alla vendita. Inoltre ha riferito un falso domicilio in altro Comune, mentre gli investigatori avevano appurato nei giorni precedenti che invece dormiva presso l’abitazione di un cittadino italiano pregiudicato, sospettando che quella casa fosse la base di stoccaggio della droga.

Gli investigatori hanno perquisito l’abitazione trovando e sequestrando oltre 100 grammi di cocaina parzialmente già divisa in dosi, alcuni grammi di hashish, un bilancino di precisione e dei falsi documenti, tra cui una falsa carta di identità croata valida per l’espatrio.

Il 35enne è stato quindi arrestato per spaccio di stupefacenti e per possesso di documenti falsi. La sua posizione sarà valutata anche dall’Ufficio Immigrazione per i provvedimenti di competenza.