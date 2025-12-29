Un libro per non diventare paese-dormitorio: Sant’Antonio riscopre le sue glorie
Edoardo Bavagnoli e Giovanna Sogni ripercorrono il passato del paese che fu un comune autonomo. Ampio spazio a scuole, esercizi commerciali, osterie, cooperative, feste popolari, tradizioni gastronomiche come i turtlitt
Sant'Antonio in una foto d'epoca
La cosiddetta “sindrome del dormitorio” colpisce da anni molti paesi di prima fascia urbana, svuotandoli progressivamente di identità, socialità e senso di appartenenza. Comunità un tempo vive e solidali rischiano di trasformarsi in anonimi agglomerati residenziali. A questa deriva si oppone Sant’Antonio a Trebbia, frazione di Piacenza cresciuta numericamente ma determinata a conservare l’anima di “paese”.
Da questa volontà nasce il volume Sant’Antonio a Trebbia. Una storia per immagini, realizzato da Edoardo Bavagnoli e Giovanna Sogni. Lei, storica abitante e appassionata collezionista di fotografie e cartoline d’epoca; lui, studioso di storia locale. Il libro racconta la comunità attraverso immagini e documenti, restituendo memoria e identità al borgo.
Sant’Antonio, oggi quartiere cittadino, fu per secoli un comune autonomo (1810-1923), con confini molto estesi. Questa lunga storia ha rafforzato nel tempo forti legami sociali, ancora vivi. Il volume parte dal cuore della frazione, la chiesa medievale, e ripercorre cerimonie, vita quotidiana e grandi trasformazioni urbanistiche.
Ampio spazio è dedicato a scuole, esercizi commerciali, osterie, cooperative, feste popolari, tradizioni gastronomiche come i turtlitt (riconosciuti De.Co.), allo sport e alle cascine storiche del territorio. Le immagini documentano la crescita del borgo, i bombardamenti, le infrastrutture e la vita comunitaria.
Il libro è anche un atto d’amore verso Sant’Antonio e uno strumento per contrastare la perdita di memoria collettiva. È disponibile in parrocchia. Bavagnoli e Sogni continuano a promuovere iniziative culturali per mantenere vivo il senso identitario della frazione.
La banda negli anni Cinquanta
La cooperativa di consumo del paese
La copertura del canale della fame
La costruzione della cooperativa
I lavori per la realizzazione del ponte ferroviario
Il concorso Miss Sant'Antonio negli anni Cinquanta
La scuola del paese
La trattoria dei panzerotti
