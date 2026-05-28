Un murale per la nuova media e un museo “da vivere”: le idee dei ragazzi per la Piacenza del futuro

Un grande murale ispirato all’Agenda 2030 per colorare la futura scuola media nell’area dell’ex Manifattura Tabacchi e un Museo di Storia Naturale più interattivo, moderno e coinvolgente. Sono queste le due proposte elaborate dal Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Piacenza nel corso dell’anno scolastico appena concluso.

I giovani consiglieri protagonisti in Municipio

Le idee sono state presentate nella sala consiliare del Municipio davanti alla sindaca Katia Tarasconi, agli assessori comunali, ai consiglieri presenti e alle famiglie degli studenti coinvolti nel progetto. I giovani rappresentanti delle scuole cittadine hanno illustrato il lavoro portato avanti negli ultimi mesi, frutto di incontri, confronti e laboratori dedicati alla città del futuro.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale con il supporto del Centro psicopedagogico, ha puntato ancora una volta a coinvolgere direttamente bambini e adolescenti nelle scelte e nelle riflessioni riguardanti gli spazi pubblici e la vita cittadina.

Il murale alla ex Manifattura Tabacchi

Uno dei progetti più concreti riguarda la nuova scuola secondaria di primo grado che sorgerà all’interno dell’ex Manifattura Tabacchi. I ragazzi hanno immaginato un murale artistico capace di rappresentare temi considerati centrali dalle nuove generazioni: la qualità dell’istruzione, la parità di genere e la tutela dell’ambiente.

L’opera sarà realizzata nei prossimi mesi dall’artista Fabio Guarino insieme agli stessi studenti, con il coinvolgimento dell’assessorato alle Politiche Giovanili nell’ambito delle attività dedicate all’arte urbana. Gli incontri preparatori si sono svolti all’Hub TOO di via XXIV Maggio, dove i giovani consiglieri hanno lavorato al concept e ai contenuti grafici del progetto.

Un museo più interattivo e dinamico

Il secondo filone di lavoro ha riguardato il futuro Museo di Storia Naturale, destinato a trasferirsi negli spazi di Palazzo del Governatore. In questo caso i ragazzi hanno avanzato suggerimenti per rendere la visita più immersiva e partecipata, immaginando un percorso capace di coinvolgere maggiormente il pubblico attraverso modalità espositive innovative.

Le proposte sono già state condivise con l’assessorato alla Cultura, con la direzione museale e con i tecnici incaricati della progettazione della nuova sede.

“La città si costruisce insieme ai giovani”

L’assessore alle Politiche educative Mario Dadati ha sottolineato il valore dell’esperienza, evidenziando come il contributo dei ragazzi rappresenti un’occasione preziosa per la città. Ha inoltre ribadito la volontà dell’Amministrazione di dare continuità al consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, considerato uno strumento importante per avvicinare le nuove generazioni alla partecipazione civica.

Sulla stessa linea anche Daniele Novara, fondatore del Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, che ha rimarcato come esperienze di questo tipo dimostrino il desiderio concreto dei giovani di incidere sulla realtà e di contribuire al miglioramento dei luoghi in cui vivono.

Coinvolte scuole primarie e medie

Nel corso dell’anno scolastico 2025-2026 il Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi ha coinvolto cinque classi delle scuole primarie Vittorino da Feltre, De Gasperi, Sant’Antonio e San Lazzaro, oltre a una classe della scuola media Anna Frank.

Complessivamente hanno partecipato 14 giovani consiglieri eletti dai propri compagni, ai quali si sono aggiunti tre studenti già protagonisti delle precedenti esperienze del Consiglio.