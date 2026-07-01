"Una donna in ostaggio alla Caritas". Arrivano i negoziatori, ma è un'esercitazione

Una dipendente della Caritas minacciata con un coltello e presa in ostaggio all'interno del centro "Il Samaritano" di via Giordani da un senzatetto in stato di agitazione. È lo scenario, realistico e studiato nei minimi dettagli, dell'esercitazione organizzata dalla questura di Piacenza per mettere alla prova i negoziatori della polizia di Stato, gli specialisti chiamati a intervenire nelle situazioni di crisi più delicate.

Per oltre due ore gli operatori hanno gestito la trattativa fino a convincere il finto sequestratore a liberare l'ostaggio, simulando una vera emergenza.

L'addestramento, mantenuto riservato fino all'ultimo, ha coinvolto anche il personale della Caritas e alcuni giornalisti, allontanati dall'area come accadrebbe in un intervento reale, per verificare anche la gestione della sicurezza e dei rapporti con media e curiosi. Al termine spazio al debriefing, per analizzare l'operazione e individuare eventuali aspetti da migliorare.