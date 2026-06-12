Una settimana a tutto basket: al via la festa della Castellana

Prende il via sabato 13 maggio nel campetto polivalente di via Primo Maggio a Castel San Giovanni una settimana a tutto basket, organizzata da Castellana Basket.

A scendere in campo tutte le sere (dalle 18 in avanti) saranno giovani e giovanissimi cestiti di ben 8 categorie tra cui scoiattoli, aquilotti small, aquilotti big, esordienti, under 13, under 14, under 15 femminile con anche i 3x3 senior.

Durante tutte le serate saranno presenti stand gastronomici con cibo e bevande, per facilitare la condivisione e la socialità. Al termine delle partite ci saranno le premiazioni e l’arrivederci a settembre.