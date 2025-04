Un'estate orfana di Radio Bruno, niente concertone?

Dopo due anni consecutivi di musica e folla in piazza Cavalli, il “concertone" di Radio Bruno non tornerà nell’estate 2025 a Piacenza. È quanto emerge da alcune indiscrezioni di Palazzo Mercanti: l’amministrazione Tarasconi avrebbe concordato tre edizioni su cinque anni con l’emittente emiliana, puntando a giocarsi una “carta forte” proprio nel 2026, estate che precede le elezioni comunali.

Nel 2023 e 2024 il maxi-evento ha portato a Piacenza nomi del calibro di Angelina Mango, Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Annalisa, Tananai e molti altri, richiamando oltre cinquemila persone davanti a palazzo Gotico in una sola serata. Appuntamenti trasmessi anche in tv, che hanno trasformato il cuore della città in una festa a cielo aperto.

Per quest'anno, l’amministrazione starebbe valutando un’alternativa: una nuova rassegna musicale – forse su due serate – da ospitare nell’arena Daturi, in fase di riqualificazione, tra settembre e ottobre. Ma tutto dipende dalla conclusione del cantiere. Lo spazio, adiacente a palazzo Farnese, verrà trasformato in una location per eventi con nuove tribune, impianti aggiornati e maggiore sicurezza.