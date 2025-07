Vaccini, scudo per la salute nei viaggi esotici

Il dengue, la malaria, persino il tifo. Partire verso mete esotiche può essere una roulette russa per la salute se non ci si mette al riparo con uno “scudo” sanitario.

E del resto, il servizio vaccinazioni conosce un vero e proprio boom di domande da parte dei viaggiatori. Nel 2024 il bilancio era stato di 790 consulenze internazionali effettuate e 3.453 dosi di vaccinazioni somministrate per viaggi. Quello 2025 non è ancora pronto, ma i numeri sono in crescita.

A seconda delle disposizioni del Paese di destinazione, alcune vaccinazioni possono essere obbligatorie per l’ingresso (come la febbre gialla in alcuni Paesi africani e sudamericani) oppure raccomandate per proteggersi dai rischi locali (febbre gialla, epatite A, tifo, meningite, colera, encefalite giapponese, difterite).

Per la malaria – per la quale non esiste un vaccino – si consiglia la profilassi farmacologica e l’adozione di forti precauzioni anti-zanzare.

Ritardare con le vaccinazioni è un errore: viene consigliata una pianificazione idealmente di 4-6 settimane prima della partenza, per completare le vaccinazioni e la profilassi necessarie. Per i bambini, gli anziani e donne in gravidanze è consigliata la visita dal proprio medico di famiglia.

Cosa fare prima di partire? Dall’Ausl ecco il vademecum dei consigli: prenotare una consulenza per le vaccinazioni internazionali, consultare il proprio medico in caso di patologie croniche, tenere i farmaci (specie salvavita) nel bagaglio a mano.