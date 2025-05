Val Tidone Festival, 16 concerti nell'edizione in ricordo di Donatella Ronconi

«Un'edizione speciale ed emozionante nata con l'idea di celebrare la figura di Donatella Ronconi che ha dimostrato sempre grande amore e attenzione per il Val Tidone Festival». Con queste parole di Mauro lodigiani, presidente della Fondazione Val Tidone Musica, parte ufficialmente il conto alla rovescia in vista della 27esima edizione della rassegna culturale itinerante capace di coinvolgere tutti i comuni tra Val tidone e Val Luretta.

Un'iniziativa nel segno di Donatella Ronconi, figura centrale per la vita culturale piacentina e anima della Fondazione Val Tidone Musica. A partire da domenica primo giugno, per oltre due mesi, i borghi e le vallate della Val Tidone e della Val Luretta risuoneranno di musica, bellezza e condivisione con un ricco programma di 16 concerti itineranti.

La manifestazione, promossa dalla Fondazione Val Tidone Musica con il sostegno imprescindibile della Fondazione di Piacenza e Vigevano, sarà dedicata proprio a Donatella Ronconi, scomparsa lo scorso gennaio, già vicepresidente della Fondazione e editrice del quotidiano Libertà. Il presidente Mauro Lodigiani ha voluto esprimere, a nome di tutti gli enti soci, la profonda gratitudine per il contributo umano e professionale che Ronconi ha donato al territorio, accompagnando con passione la crescita del progetto-musica nella vallata.

Un festival diffuso, dal cuore alla valle

Diretto artisticamente da Livio Bollani, il Festival 2025 coinvolgerà l’intera area della Val Tidone e Val Luretta: da Agazzano a Ziano Piacentino, passando per comuni come Castel San Giovanni, Borgonovo, Pianello, Gragnano Trebbiense e molti altri, senza dimenticare la città di Piacenza, che ospiterà il concerto inaugurale. «Un cartellone caratterizzato dalla presenza di talenti giovani, grandi nomi di calibro internazionale, ma anche dalla contaminazione di differenti generi musicali - spiega Bollani -. Prima del Festival, come da tradizione, si terrà il weekend dei concorsi Val Tidone dedicati al premio pianistico 'Silvio Bengalli'». «Una grande proposta culturale che si lega all'aspetto educativo e formativo a cui teniamo particolarmente» chiosa Maio Magnelli, vicepresidente della Fondazione Piacenza e Vigevano.