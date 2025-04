Veglia di preghiera per il Papa, diretta streaming sul sito della diocesi

Questa sera, martedì 22 aprile, alle 20.30 nella Cattedrale di Piacenza, è in programma la veglia di preghiera presieduta dal vescovo mons. Adriano Cevolotto. Si pregherà insieme per papa Francesco, morto nella giornata del 21 aprile, e per tutta la Chiesa.

La celebrazione sarà trasmessa in streaming e sarà visibile sul sito della diocesi www.diocesipiacenzabobbio.org

Rinviato l'incontro “il Pug si presenta ai quartieri”

Il Comune di Piacenza rende noto che, a motivo della concomitanza con la veglia di preghiera per Papa Francesco, l’incontro “il Pug si presenta ai quartieri” previsto per questa sera nel salone di San Giuseppe Operaio alle 20.30 è rimandato a martedì prossimo, 29 aprile, stessa ora.