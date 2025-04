Veglia di preghiera per il Papa, il Duomo gremito di fedeli

Il Duomo di Piacenza gremito di fedeli per la veglia di preghiera che la diocesi di Piacenza-Bobbio ha convocato dopo la morte di papa Francesco. A presiederla è il vescovo Adriano Cevolotto. In prima fila il prefetto Paolo Ponta e la sindaca Katia Tarasconi, nonché una rappresentanza della Pubblica Assistenza Croce Bianca. Si prega insieme per papa Francesco, morto nella giornata del 21 aprile, e per tutta la Chiesa. Sono presenti rappresentanti della comunità islamica ed ebraica che il vescovo ha ringraziato nel saluto iniziale.

La celebrazione è trasmessa sul sito della diocesi www.diocesipiacenzabobbio.org