“Venerdì piacentini”, stasera si comincia: le modifiche alla viabilità

Tornano i Venerdì Piacentini. Stasera si parte con il primo appuntamento che vedrà animarsi tutto il centro storico con spettacoli, musica, animazione, concerti e soprattutto negozi aperti. Tra i tanti appuntamenti di stasera, dalle 21 e 30 in Duomo si animerà uno straordinario video mapping ispirato alla “Laudato si’”, tra luci e riflessioni ecologiche.

Anche quest’anno sono cinque gli appuntamenti in programma che animeranno le calde serate estive dei piacentini: oltre a stasera infatti l’iniziativa è in programma il 27 giugno, il 4, l’11 e il 18 luglio.

Per consentire l’allestimento e lo svolgimento in sicurezza dei Venerdì Piacentini, nelle stesse giornate sarà in vigore, dalle 14 alla mezzanotte e mezza, il divieto di sosta con rimozione forzata in piazzetta Grida, piazza Cavalli, nel tratto di via Cavour tra via Borghetto e piazza Cavalli, in corso Garibaldi, piazza Borgo, in corso Vittorio Emanuele, nel tratto di via San Siro tra via Santa Franca e via Giordani, in via San Donnino, in via Medoro Savini, in piazzale Plebiscito, via Legnano, via Daveri, via Pace e piazza Duomo.

Inoltre, dalle 18 fino al termine della manifestazione, potranno circolare unicamente residenti e dimoranti in corso Garibaldi, via Cavalletto, piazza Cavalli, via Sant’Antonino, via San Donnino, via Medoro Savini, piazzale Plebiscito, corso Vittorio Emanuele, via San Siro (tra via Giordani e via Santa Franca), via Cavour (da via Borghetto a piazza Cavalli), nel tratto di via Mazzini tra via Mandelli e piazza Cavalli, in via Felice Frasi, via San Giuliano, via Daveri, via Romagnosi (tra via Carducci e piazza Duomo), via Legnano, via Pace, chiostrini del Duomo, piazza Duomo e nel tratto di via San Vincenzo tra via San Siro e Stradone Farnese.