Vernasca, Rosina compie 104 anni: memoria di ferro e carattere da «generale»

A 104 anni conserva una memoria di ferro e un carattere deciso, tanto da essersi guadagnata il soprannome di «generale». Rosa Frati, per tutti Rosina, originaria della Cergallina di Vernasca, festeggia oggi un compleanno speciale alla casa protetta del paese, dove vive dal 2018.

Nata e cresciuta in una famiglia contadina, ha trascorso la vita occupandosi della casa, dei familiari, degli animali e dei campi. «È sempre stata una donna forte, teneva le redini», racconta il pronipote Roberto Leccacorvi, che la considera una seconda mamma.

Rosina ricorda ancora date, compleanni, nomi e soprannomi di nipoti, pronipoti e compaesani. Una memoria preziosa, alla quale ha attinto anche chi si occupa della storia locale.



Leggi tutto A renderle omaggio è Rita Quinzani, che la visita ogni settimana e ha voluto dedicarle un messaggio di auguri sulle pagine di Libertà, coinvolgendo amici e familiari. Oggi non mancheranno la torta e l'affetto dei suoi cari, per festeggiare una donna che, a 104 anni, non ha perso la sua tempra.





