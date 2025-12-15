Via Borghetto, addio alla linea 1 del bus: la protesta dei residenti

Gli abitanti di via Borghetto, nel cuore della Piacenza storica, si sentono penalizzati dalla riorganizzazione del trasporto pubblico urbano. La linea 1 del bus non passa più dalla zona e per molti residenti, soprattutto anziani, spostarsi verso il centro è diventato più complicato. Raggiungere piazza Cavalli o piazza Duomo ora richiede cambi di linea e attese, un disagio che in inverno pesa ancora di più.

A raccontarlo è Claudio Parisi, 85 anni, che vive in via Ercole con la moglie. Come lui, diversi anziani del quartiere lamentano difficoltà quotidiane: oggi possono utilizzare le linee 8, 17 o l’MB, ma solo fino a via Taverna, dove è necessario cambiare autobus per arrivare in centro. Prima, con la linea 1, il collegamento era diretto e più comodo.



Leggi tutto Dal canto suo, Paolo Garetti di Tempi Agenzia spiega che la modifica è stata una scelta obbligata per ragioni ambientali. Il traffico e l’inquinamento, anche acustico, in alcune zone del centro, compresa via Borghetto, non erano più sostenibili, come confermato anche da Arpae. Garetti riconosce il disagio per chi lo subisce, pur sottolineando che, secondo le stime, meno dell’1% degli utenti ha visto peggiorare il servizio. Per la parte bassa di via Borghetto, tuttavia, il cambio in via Taverna resta l’unica soluzione possibile.