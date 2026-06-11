Via Boselli, partiti i lavori per la rotonda: ecco come sarà

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della versione definitiva della rotonda tra via Boselli, via Damiani e viale Martiri della Resistenza che da circa due anni ha sostituito il semaforo con la posa di new jersey bianchi e rossi. Per ora, quelle avviate dalla ditta Edil Losa di Gragnano aggiudicataria dell’appalto da 600mila euro, sono opere all’interno della corona centrale, e segnatamente uno scavo lungo il perimetro della rotatoria, in attesa che il cantiere entri nel vivo.

La partenza dei lavori dopo la chiusura delle scuole era stata preannunciata nelle scorse settimane dal Comune (v. “Libertà” del 20 maggio) contestualmente al varo della modifica progettuale che ha consentito la realizzazione di percorsi ciclopedonali protetti su entrambi i lati mantenendo allo stesso tempo i dieci alberi sul versante di via Damiani di cui all’inizio era previsto il taglio. Non solo: grazie al risparmio economico per la mancata rimozione degli alberi esistenti, nelle isole laterali della rotonda (parte sud) se ne potranno piantare otto nuovi, di specie più adulta con fusto già di 20 centimetri di circonferenza.