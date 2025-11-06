Via Goitre, fine dell’ecomostro: entro il 2026 apre il punto vendita Maury’s

Da settembre l’area di via Goitre a Piacenza, ferma da cinque anni, è stata consegnata alla Gld srl di Formia per conto della Punto Immobiliare srl, società romana legata al gruppo Maury’s. L’intervento punta alla realizzazione di un nuovo supermercato senza alimentari della catena Maury’s, con apertura prevista per il 22 aprile 2026, primo punto vendita in Emilia-Romagna. Il progetto rientra nel recupero dell’ex “ecomostro”, un edificio incompiuto demolito nel 2018 dal gruppo sardo Macro, che aveva previsto un centro per giocattoli e cartoleria, mai completato a causa della pandemia e delle successive crisi economiche. Dopo vari rinvii e proroghe, Macro ha ceduto l’area a Maury’s nell’estate 2024. I lavori ora affidati comprendono anche opere pubbliche di urbanizzazione come parcheggi, aree verdi e svincoli stradali, mantenendo le dimensioni approvate nel progetto originario.