Via IV Novembre, spaccio davanti alle scuole. Giovane con 20 grammi di hashish

Controlli straordinari, ieri mattina, davanti al polo scolastico di via IV Novembre, dove si affacciano diversi istituti scolastici. La polizia locale ha condotto un’operazione di prevenzione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, con agenti in borghese e in divisa impegnati nell’ambito del progetto Step, che mira a tutelare i più giovani e a contrastare il consumo di droga nei pressi degli istituti scolastici.

Nel corso del servizio è stato individuato un ventenne che, alla vista delle pattuglie, ha tentato di disfarsi di due involucri. Il gesto non è sfuggito agli agenti, che lo hanno fermato e identificato: il giovane aveva con sé circa venti grammi di hashish. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntore e l’emissione di un ordine di allontanamento per 48 ore dall’area del polo scolastico.

Determinante anche la collaborazione dei residenti, che dalla finestra hanno segnalato ai vigili il punto esatto in cui il ragazzo aveva gettato la sostanza. Spesso, durante questi controlli, si verifica un fuggifuggi generale e nelle ore successive vengono ritrovate altre dosi abbandonate nei dintorni, fanno sapere dal comando di via Rogerio.

L’intervento di ieri si inserisce in un quadro più ampio di attività mirate di presidio del territorio, in particolare nei luoghi sensibili frequentati da studenti e giovani. La presenza costante degli agenti serve a scoraggiare lo spaccio e a trasmettere un messaggio chiaro: la polizia locale è sul campo, tutti i giorni, per proteggere i ragazzi e garantire la sicurezza davanti alle scuole.