Via Maculani aperta ai camion del cantiere di bonifica ex Acna

Hanno iniziato mercoledì 11 e il giorno dopo hanno concluso l’opera tracciando in via Maculani le righe gialle tipiche della regolazione viabilistica in caso di cantiere. Segnaletica orizzontale quella tracciata dagli addetti della ditta Signal Gest e il cantiere in questione è quello dell’ex Acna dove da pochi giorni si sono messi in moto i lavori per la bonifica dell’area tra via Tramello, via Cantarana e via San Bartolomeo che fino agli anni Settanta ha ospitato un’attività produttiva inquinante quale quella di un colorificio. Le righe gialle percorrono tutta via Maculani fino alla confluenza nell’area sosta per i bus a ridosso di piazzale Milano, parallela a via Legione Zanardi Landi. In altre parole, la strada alberata chiusa al traffico che costeggia dall’interno le mura farnesiane, abituale percorso di pedoni, runner e ciclisti. Una riserva protetta per la quale, al solo affacciarsi di ipotesi di diverso utilizzo nel corso degli anni, ad esempio parcheggio, schiere di sensibilità ambientaliste sono salite sulle barricate giocando di squadra con residenti e frequentatori.

Il cantiere dell’ex Acna è provvisorio, la sua durata è programmata fino all’autunno prossimo (ma uno slittamento è da mettere in conto). La bonifica del sito prevede la rimozione di tutto il terreno ambientalmente compromesso nei 40mila metri quadrati dell’area e la sua sostituzione con zolle nuove. Immaginabile la necessità di numerosi passaggi di mezzi pesanti. E l’utilizzo di via Maculani diventa l’alternativa che in Comune hanno valutato meno impattante rispetto al ricorso alla viabilità ordinaria.

«Il problema», spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici e alla Mobilità, Matteo Bongiorni, «non è via Tramello, ma l’uscita dei mezzi su via Campagna e via XXI Aprile». Passare da via Maculani significa «sia non caricare lì ulteriormente la viabilità soprattutto durante le ore della mattinata in relazione alla presenza dell’ospedale sia agevolare l’attività di cantiere per questioni oggettive di manovra dei mezzi pesanti ».

A bonifica ultimata l’area verrà riconsegnata al Comune per avviarne la riqualificazione che prevede (2,7 milioni il costo) un parcheggio alberato di 300 posti (comprensivo di spazio camper) sul lato di via Cantarana e un parco di 30mila mq sul versante di via Tramello che affaccia sulle mura farnesiane.