Via Morigi a senso unico, sperimentazione al via dalla primavera '26

Partirà in primavera in forma sperimentale l’introduzione del senso unico in via Morigi. E la direzione sarà da via Cella a via XXIV Maggio, eliminandosi dunque il senso di marcia opposto in uscita dal centro città.

Una soluzione preannunciata cinque mesi fa dal vicesindaco e assessore a Infrastrutture e Mobilità, Matteo Bongiorni, nell’ambito della discussione sul Piano urbano del traffico e che ora trova conferma nel provvedimento del Comune che approva il progetto esecutivo della riqualificazione di cinque strade cittadine (più una rotatoria) inclusa per l’appunto via Morigi.

Di 1,3 milioni lo stanziamento complessivo, che prevede anche il rifacimento di via Montebello, via Leonardo, via Guercino e via Veneto compresa la rotonda all’inizio della stessa via Veneto (in uscita dalla città) all’intersezione con via Montecucco e lo svincolo della tangenziale sud.

La decisione di rendere a senso unico via Morigi risponde all’esigenza di recuperare spazio a una strada molto utilizzata ma non sufficientemente larga per la coabitazione in sicurezza di auto, parcheggi, pedoni, biciclette.