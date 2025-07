Via Morigi: «Sistemare strada e marciapiedi». L'appello dei residenti

Strada dissestata, segnaletica carente, marciapiedi pericolosi: è questo il quadro che il gruppo di vicinato Belvedere traccia per via Morigi, rivolgendo un appello all’Amministrazione comunale affinché venga ripristinato decoro e sicurezza prima di ipotizzare interventi sulla viabilità, come l’introduzione di un senso unico . Lungo la via, infatti, si susseguono buche e irregolarità che mettono a dura prova la circolazione di auto e autobus, in particolare nei tratti dove la carreggiata si restringe. Una situazione resa ancora più critica dalla presenza di fioriere in cemento agli estremi della strada, che – pur pensate come misura dissuasiva – non incidono efficacemente sulla velocità dei veicoli. A peggiorare il quadro, le numerose auto parcheggiate in divieto di sosta, oggetto di ripetute segnalazioni da parte dei residenti.