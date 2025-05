Viabilità, oltre due milioni di euro per gli interventi a Castelvetro e San Giorgio

È di oltre due milioni di euro l’ammontare complessivo dei due interventi previsti dalla Provincia di Piacenza che interesseranno in un caso l’intersezione della Strada Provinciale n. 588R con la Strada Statale n. 10 (ex Strada Provinciale n. 10R), nel centro abitato di Castelvetro Piacentino, e nell’altro caso la Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto, nel tratto a sud dell’abitato di San Giorgio Piacentino.

I rispettivi progetti di fattibilità, approvati in linea tecnica dall’ente di Corso Garibaldi, saranno sottoposti alla Conferenza dei Servizi ai fini dell’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per consentire l’attuazione delle opere previste.

Rotatoria a Castelvetro sulla statale 10

Il primo intervento consiste nella rifunzionalizzazione dell’intersezione esistente tra Strada Provinciale n. 588R e la Strada Statale n. 10 (ex Strada Provinciale n. 10R) nel centro abitato di Castelvetro Piacentino mediante la realizzazione di una nuova rotatoria compatta: l’obiettivo principale è il miglioramento della sicurezza stradale e della fluidità del traffico in un nodo critico della viabilità provinciale. La durata dei lavori - che saranno svolti per fasi con periodi di limitazione della circolazione a senso unico alternato regolato da semaforo o movieri (nei periodi di punta) - è prevista in 112 giorni. Programmato nell’annualità 2025 del vigente Programma Triennale dei lavori Pubblici 2025-2027, l’intervento è finanziato per 640.000,00 euro dalla Provincia con fondi propri (in parte derivanti da proventi delle sanzioni da Codice della strada) e per 380.000,00 euro dallo Stato (mediante D.M. 16 febbraio 2018, n. 49 febbraio 2018), per un importo complessivo di 1.020.000,00 euro.

Riqualificazione provinciale 6 a San Giorgio

È pari invece a 1.000.000,00 di euro l’importo complessivo del secondo stralcio della riqualificazione della Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto nel tratto compreso tra l'intersezione per la località Ribera e la Strada Provinciale n. 10 di Gropparello, a sud dell’abitato di San Giorgio Piacentino.