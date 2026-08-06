Viaggia senza biglietto e si lancia sui binari: bloccato ai giardini Margherita

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri alla stazione ferroviaria di Piacenza, dove un passeggero senza biglietto ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga. Protagonista un quarantenne, pare originario dell'Europa dell'Est, che viaggiava su un treno regionale diretto a Piacenza.

Alla richiesta del controllore di esibire il titolo di viaggio, l'uomo avrebbe cercato di prendere tempo e si sarebbe rifiutato di scendere dal convoglio. Una volta fermato, non avrebbe però mostrato alcun documento d'identità necessario per la compilazione della sanzione. Appena il treno è arrivato in stazione, il quarantenne ha spintonato alcuni passeggeri, si è lanciato sui binari ed è fuggito verso piazzale Marconi.

L'allarme è scattato immediatamente. Polizia ed esercito, già presenti nello scalo ferroviario nell'ambito dei servizi di vigilanza, lo hanno inseguito e raggiunto ai giardini Margherita. L'uomo, apparso molto agitato, è stato ammanettato e accompagnato in questura, dove è stato denunciato per il rifiuto di fornire le proprie generalità e di esibire un documento d'identità a un pubblico ufficiale.