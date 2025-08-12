Vicobarone, la nuova piazza spacca il paese tra elogi e critiche

Piazza San Rocco, la piazza principale di Vicobarone, ha cambiato volto. Da grosso parcheggio asfaltato è diventata una mini terrazza pedonale in pietra naturale, con fontanella artistica, scalinata, sedute. Manca solo un ultimo tocco e cioè la piantumazione di un pioppi.

Finiti i lavori si apre il dibattito. Se da un lato c’è chi considera la nuova piazza un luogo ideale attorno a cui intessere legami sociali, dall’altro c’è chi considera quei lavori un «disastro».

Sui social i commenti si dividono tra cui parla di «un progetto che riporta alla memoria i dolci ricordi di un passato quando la piazza era il cuore pulsante della nostra comunità» a chi invece non esita a parlare di «scempio». Dal canto suo il sindaco Manuel Ghilardelli dice: «Finalmente abbiamo una piazza bella e caratteristica». «I lavori – aggiunge – hanno cambiato faccia a quello che era sostanzialmente un parcheggio per auto, mantenendo l’identità passata ma guardando al contempo al domani».

