Vigili del Fuoco in festa: «Bella realtà, armonia tra le istituzioni»

Anche Piacenza ha celebrato le prima festa commemorativa dell'istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco avvenuta 87 anni fa. Lo ha fatto con una cerimonia al comando provinciale di strada Valnure alla presenza delle istituzioni, iniziata con l'alzabandiera e la benedizione della corona d'alloro per i colleghi caduti, proseguita poi con la consegna delle benemerenze per gli interventi più significativi svolti negli ultimi due anni.

È stata anche l'occasione per il nuovo comandante Vito Cristino, arrivato da poche settimane, per farsi conoscere alla cittadinanza e per mostrare ai cittadini interessati una sede provinciale che attualmente conta 160 vigili del fuoco.

«Vengo dal comando di Monza Brianza e prima ancora avevo prestato servizio nei comandi di Genova e Milano, dove avevo iniziato la carriera di vigile del fuoco – ha raccontato – sono ingegnere e ho sviluppato un’importante esperienza nel campo del soccorso, per cui spero di apportare anche qui ulteriori innovazioni in questo ambito e nell’organizzazione del comando, sempre al servizio del cittadino. La provincia di Piacenza, infatti, oltre a presentare un rischio idrogeologico, è un’area industrializzata, per cui merita la massima attenzione anche sull’aspetto degli incendi industriali».

Anche se è qui solamente dal 1° febbraio il nuovo comandante può già dire di aver trovato «una bella realtà e una buona armonia tra le istituzioni, oltre a un grande spirito collaborativo anche da parte di tutto il personale del comando, per cui ci sono tutti i migliori auspici per iniziare un nuovo lavoro e un'avventura importante in questo in questo prestigiosissimo comando».