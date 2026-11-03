Vigili del fuoco sulle merlature del Gotico: ecco che cosa stanno preparando

Che cosa ci fanno i vigili del fuoco in cima a Palazzo Gotico, tra le merlature medievali che dominano piazza Cavalli? È la domanda che questa mattina, martedì 3 novembre, si sono posti diversi piacentini alzando gli occhi verso uno degli edifici simbolo della città.

Dalla piazza si vedevano i pompieri impegnati a lavorare in quota, con caschi, imbracature, corde e attrezzature di sicurezza, mentre ai piedi del palazzo erano schierati mezzi di soccorso, tra cui un'autoscala.

Nessuna emergenza, però. L'insolita presenza dei vigili del fuoco è legata ai preparativi per le celebrazioni del 4 Novembre, Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, in programma domani nel cuore di Piacenza.

I vigili del fuoco diventano «bandieristi»

Ai pompieri è affidato infatti il compito di "bandieristi", vale a dire gli operatori incaricati di predisporre e manovrare il grande Tricolore che sarà esposto in occasione della cerimonia.

Un lavoro tutt'altro che semplice, soprattutto quando si tratta di una bandiera di grandi dimensioni da dispiegare in quota. Occorre predisporre gli ancoraggi, sistemare le funi e assicurarsi che il tessuto possa essere spiegato correttamente e in sicurezza.

Le operazioni sulle merlature di Palazzo Gotico costituiscono dunque i preparativi di uno dei momenti più suggestivi delle celebrazioni.

Non è la prima volta che i vigili del fuoco piacentini svolgono questo ruolo: già in occasione delle celebrazioni del 4 Novembre 2025 avevano collaborato con il 2° Reggimento Genio Pontieri al dispiegamento di un grande Tricolore fino a 25 metri d'altezza.

Il programma di domani, 4 novembre

Le celebrazioni di mercoledì 4 novembre si svolgeranno nel centro storico, alla presenza delle autorità civili e militari.

Tra gli appuntamenti commemorativi figurano l'omaggio ai Caduti e le cerimonie istituzionali nell'area di piazzetta Mercanti e piazza Cavalli.

Alle 10.30, nella basilica di San Francesco, è prevista la messa per la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.

In piazza Cavalli si terrà la cerimonia militare, mentre in piazzetta Mercanti sarà allestita un'esposizione di mezzi, attrezzature e materiali delle Forze armate e delle forze di polizia, aperta alla cittadinanza.

Il 4 Novembre ricorda l'entrata in vigore, nel 1918, dell'armistizio di Villa Giusti, che segnò la fine della Prima guerra mondiale per l'Italia. La ricorrenza è dedicata alla memoria dei Caduti e al ruolo delle Forze armate.

Piazza Cavalli chiusa al traffico, mercato sul Facsal

Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni, il Comune di Piacenza ha disposto alcune modifiche alla viabilità.

Dalle 8 alle 13 sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, in piazza Cavalli, piazzetta Mercanti, piazzetta Grida e piazzale Plebiscito, fatte salve le eccezioni previste per i mezzi della manifestazione.

Dalle 9 alle 13, e comunque fino alla conclusione della cerimonia, sarà vietata la circolazione in piazza Cavalli e piazzetta Mercanti, compresi gli accessi alla piazza principale.

Il mercato cittadino del mercoledì sarà trasferito sul Pubblico Passeggio, per lasciare spazio alle iniziative commemorative.