Piacenza

Vigolzone piange Momo, morto a 10 anni sotto un treno in Egitto

Il bimbo giocava a calcio nell'Upd Vigolzone. «Era un bambino simpaticissimo, un bravo compagno di squadra»

Cristian Brusamonti
August 17, 2025|5 ore fa
Mohamed El Sharkawi, per tutti “Momo”, calciatore dell’Upd Vigolzone, morto investito da un treno in Egitto
A soli 10 anni è morto in Egitto Mohamed El Sharkawi, per tutti “Momo”, piccolo calciatore che militava nella squadra dei pulcini dell’Upd Vigolzone. Il bambino, nato e cresciuto a Vigolzone in una famiglia egiziana ben integrata, è rimasto vittima di un tragico incidente ferroviario mentre si trovava in vacanza con la madre e la sorella.
Ancora da chiarire la dinamica, ma secondo le prime ricostruzioni sarebbe scivolato in stazione proprio mentre stava arrivando un convoglio. L’impatto è stato fatale. Il padre e il fratello maggiore erano rimasti in Italia e hanno appreso la notizia con sgomento, mentre il papà ha raggiunto i familiari sul luogo della tragedia.
A Vigolzone la comunità è sconvolta: «Era un bambino simpaticissimo, un bravo compagno di squadra» ricordano i responsabili del settore giovanile. La società sportiva ha espresso cordoglio e pensa a un torneo in memoria di Momo. A settembre mancherà anche il suo banco a scuola, dove amici e insegnanti lo attendevano. Il paese si stringe attorno alla famiglia.
