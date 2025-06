Violenza contro i sanitari: focus ai “Mercoledì della medicina”

Riflettori accesi sulla violenza contro gli operatori sanitari, fenomeno in preoccupante crescita anche nel nostro Paese, nel terzo ed ultimo appuntamento de “I Mercoledì della Medicina”, ciclo di incontri promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza, con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, che vedono protagonisti professionisti sanitari, rappresentanti delle istituzioni e addetti ai lavori, in dialogo con i cittadini per informare sull’importanza del Servizio Sanitario Nazionale e sulla necessità di garantirne la sostenibilità. “Violenza contro i sanitari: cause, conseguenze e possibili rimedi”, questo il titolo dell’incontro - in programma l’11 giugno alle ore 18 nel Salone d’Onore di Palazzo Rota Pisaroni (Via Sant’Eufemia 13, Piacenza) - che vedrà gli interventi di Andrea Vercelli, direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Piacenza, Chiara Maffi, medico di Medicina generale e Barbara Fossati, infermiera. A seguire è in programma una tavola rotonda di discussione, alla quale parteciperanno il Prefetto di Piacenza, Paolo Ponta, il questore di Piacenza, Ivo Morelli, Fabio Fornari, gastroenterologo, e Gian Luca Rocco, direttore responsabile Libertà, Telelibertà, Liberta.it.

La partecipazione è libera, fino ad esaurimento dei posti disponibili.