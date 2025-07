Violenza nella notte, due persone aggredite in via Taverna

Due persone sarebbero state aggredite a Piacenza in via Taverna nella tarda serata di mercoledì 16 luglio. Il fatto sarebbe accaduto poco dopo la mezzanotte: una coppia sarebbe stata avvicinata da nordafricani che avrebbero chiesto qualche moneta; ne è seguito un diverbio e i magrebini avrebbero poi aggredito e percosso la coppia di piacentini. I due malcapitati sono stati portati in ambulanza all’ospedale.