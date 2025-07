Violenze in famiglia, 11 codici rossi in due settimane

Sono 11 i codici rossi attivati dalla Polizia di Piacenza nelle ultime due settimane, tutti per l’ipotesi delittuosa di maltrattamenti in famiglia. Lo rende noto la Questura, aggiungendo che in tale periodo sono state diverse le richieste d’intervento alla Polizia per liti in famiglia o per liti tra persone legate da rapporti sentimentali, avvenute anche per strada, e spesso causate anche dall'alcol.

Interventi che hanno costretto gli agenti delle Volanti a un impegnativo lavoro per contenere gli agiti violenti degli aggressori e mettere in sicurezza le vittime, anche tramite il collocamento in strutture protette.

In particolare nella giornata di sabato 27 luglio la Squadra Mobile ha eseguito due ordinanze di allontanamento dalla casa familiare di due uomini residenti a Piacenza di 60 e 40 anni, violenti nei confronti delle rispettive compagne.

Inoltre, la Divisione Anticrimine nel medesimo periodo ha ammonito due uomini, residenti a Piacenza di 42 e 36 anni per aver commesso atti persecutori o violenti rispettivamente nei confronti della figliastra o della madre, con l’intimazione a cessare immediatamente i comportamenti, pena l’avvio di un procedimento penale a loro carico e l’eventuale arresto.