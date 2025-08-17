Virus West Nile, primi due casi dell'anno a Piacenza

Sono due uomini i primi due casi di virus West Nile riscontrati nel territorio piacentino quest'anno. Lo conferma l'Azienda Usl. Entrambe le persone colpite dal virus portato dalle zanzare si trovano in buone condizioni e sono in fase di miglioramento. Uno è ancora ricoverato in ospedale, l'altra è a casa con sintomi lievissimi. Uno è residente in città, l'altro in provincia. A quanto si è appreso non sono state necessarie misure di disinfestazione.