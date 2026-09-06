Vivere più a lungo: in Cattolica confronto con esperti su salute, pensioni e welfare. Ci sarà il presidente Inps Fava

Quanto costa, e quanto rende, vivere più a lungo e soprattutto vivere più a lungo in salute? È la domanda al centro del workshop “L’economia della longevità: l’impatto sulla società alla luce dei mutamenti avvenuti e progressivamente in atto”, in programma domani, lunedì 7 settembre, dalle 9.30 nella Sala Convegni G. Piana dell’Università Cattolica di Piacenza, in via Emilia Parmense 84.

Tra gli ospiti ci sarà anche il presidente dell’Inps Gabriele Fava, chiamato ad affrontare uno dei nodi centrali posti dall’allungamento della vita: le conseguenze sul welfare e sul sistema previdenziale.

Dalla prevenzione con la Longevity Run all’impatto economico

L’appuntamento raccoglie idealmente il testimone della Longevity Run di oggi, domenica 6 settembre, a San Gabriele di Piozzano, iniziativa di sensibilizzazione dedicata a uno stile di vita sano e attivo, promossa dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs.

Dopo l’attenzione alla prevenzione e agli stili di vita, il tema della longevità sarà quindi affrontato sotto il profilo scientifico, economico e sociale. Clinici, economisti e rappresentanti delle istituzioni si confronteranno sulle opportunità offerte dall’allungamento della vita, ma anche sulle conseguenze che una popolazione sempre più longeva determina per sanità, previdenza e welfare.r

«Il tema della longevità sta diventando così attuale da rischiare di essere banalizzato – sottolinea Marco Elefanti, professore ordinario di Economia aziendale all’Università Cattolica –. Il seminario vuole mettere a fuoco, con il contributo di clinici e ricercatori autorevoli, le condizioni e le implicazioni di uno stile di vita orientato davvero a una lunga vita in salute».

Alla prospettiva clinica, aggiunge Elefanti, si affiancherà l'analisi dell’impatto sul sistema previdenziale e sulle dinamiche economiche, compresa la necessità di valutare nuovi strumenti per rispondere ai cambiamenti in corso.

Salute, pensioni e “silver economy”

I lavori saranno aperti dai saluti di Anna Maria Fellegara, prorettrice dell’Università Cattolica, e della sindaca di Piacenza Katia Tarasconi.

Ad aprire gli interventi sarà Francesco Landi, professore ordinario di Medicina interna all’Università Cattolica e direttore del Centro di Medicina dell’Invecchiamento e Longevità del Policlinico Gemelli, che si concentrerà sugli aspetti clinici e fisiologici della longevità.

Giovanni Scapagnini, ordinario all’Università del Molise, approfondirà invece le prospettive di una longevità in salute e i margini di miglioramento ancora possibili.

Sul versante economico e sociale, Gabriele Fava, presidente dell’Inps, analizzerà le conseguenze della maggiore longevità sul welfare e sul sistema previdenziale, mentre Marco Elefanti affronterà il tema della silver economy, illustrandone le dimensioni attuali e le prospettive di sviluppo.

Anche l'esperienza di “Anziani e bambini insieme”

Nel corso del workshop Francesca Cavozzi, vicepresidente di Unicoop Piacenza, presenterà l’esperienza di “ABI - Anziani e bambini insieme”, progetto che mette in relazione generazioni diverse.

Le conclusioni saranno affidate a Marco Allena, preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica. A moderare l’incontro sarà Maria Carla De Cesari, caporedattrice Norme e Tributi del Sole 24 Ore.