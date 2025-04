A Piacenza la campagna Telethon per la ricerca

Anche quest’anno Piacenza scenderà in campo con la campagna primaverile di Telethon a cura della sezione provinciale coordinata da Italo Bertuzzi con una serie di iniziative: per la festa della mamma tornano i cuori di biscotto Telethon per sostenere la ricerca (per info Telethon Piacenza 3495152019 o [email protected] ).

La campagna “Io per lei” si svolgerà sabato 3 e domenica 4 maggio, nella provincia di Piacenza è già possibile donare fino al 18 maggio nei seguenti punti: a Piacenza edicola Carla (via Farnesiana 36), edicola Denise (via Fratelli Alberici), edicola Daveri (Besurica), ACI (via Maculani 36), edicola Civardi (via Emmanuelli) e negozio Città del Sole (stradone Farnese 2), a Fiorenzuola concessionaria Bussandri (via Umbria 7/9) e Zak Studio (via Gioia 18), a Rivergaro farmacia Andena, a San Polo di Podenzano supermercato Fratelli Amabile e a Castelsangiovanni edicola Cantoni (corso Matteotti).

I banchetti saranno allestiti il 10 e 11 maggio a Piacenza in piazza Cavalli (portici Ina fronte Max Mara), il 3 e 4 maggio a Calendasco e Santimento di fronte alle chiese, il 3 maggio a Gossolengo al supermercato Pam (via dei Rivi), il 17 maggio a Maiano di Podenzano al bar Senorita (ore 9-16), e a Monticelli d’Ongina il 9 maggio in via Martiri della Libertà. Azione Cattolica sarà invece presente a Fiorenzuola e a San Rocco al Porto per contribuire con una distribuzione tra aderenti, amici e conoscenti. «Ogni donazione serve per far avanzare la ricerca scientifica per arrivare alla cura delle malattie genetiche rare» le parole del coordinatore provinciale Bertuzzi, che ringrazia volontari, donatori, mezzi di informazione e ricercatori.