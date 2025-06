Gropparello, una "Notte Oro" da dedicare ai più piccoli

Una notte oro a ritmo di musica e al gusto di paella per finanziare eventi e iniziative dedicate ai più piccoli, al futuro del territorio di Gropparello. Nonostante il rinvio di un giorno, causa maltempo e violenta grandinata di sabato scorso, è stata un successo di pubblico e di soddisfazioni la serata organizzata dalle Pink Mums nel piazzale di via IV novembre. Luogo che ha completamente cambiato volto grazie all’impegno di volontarie e volontari che hanno allestito le luci sospese, predisposto il palco e colorato di bianco e oro le tavolate su cui hanno cenato circa 300 persone con lo scopo di raccogliere fondi per il collettivo.

"Un evento speciale ricco di emozioni – commenta Elisa Struzzi in rappresentanza del gruppo di mamme volontarie -. Proprio come speravamo”. Le mamme in rosa tengono a ringraziare, oltre ai tanti partecipanti, le associazioni che hanno sostenuto l’iniziativa. “Grazie di cuore alla Pro Loco Giovani di Gropparello, agli amici di Promis Gruparel, il Borgo di Sariano, la Pro Loco di Gusano, la Taberna Movida per la super paella, Giuseppe Villa e il gruppo musicale 90 Special, che hanno allietato il pubblico con un coinvolgente accompagnamento musicale. Un grazie particolare anche a S.A. Impianti Inox S.r.l. di San Secondo Parmense, per il prezioso supporto fornito”.

Come da tradizione, l’intero ricavato sarà destinato a sostegno delle attività rivolte ai bambini del paese, cuore e motore delle iniziative promosse dalle Pink Mums. “A settembre chiederemo un incontro con il personale docente della scuola per comprendere nel dettaglio le necessità didattiche in vista del nuovo anno scolastico – i propositi del gruppo -, nonché per individuare eventuali giochi e materiali che potrebbero servire al centro di aggregazione”.

In inverno, invece, proseguiranno i laboratori creativi dedicati ai più piccoli, appuntamenti ormai consolidati e molto apprezzati dalle famiglie.

“Le idee, come sempre, non ci mancano – chiosa Struzzi -. Siamo impegnati anche nell’organizzazione di un progetto che non vediamo l’ora di presentare all’intera comunità”. Una comunità che può contare sulle proprie mamme, le mamme in rosa.