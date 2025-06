Montechino, torna "Musica in Miniera" per raccontare il territorio

Il primo weekend di luglio Montechino torna “Musica in Miniera”, l’evento organizzato dalla Proloco di Montechino nel campo sportivo del paese tra le colline sopra Gropparello. Un paese che vanta una storia caratterizzata da opere di trivellazione, giacimenti petroliferi e pozzi, alcuni dei quali ancora oggi attivi. “Saranno due serate all’insegna della convivialità, della musica e delle radici popolari, nella cornice fresca e accogliente della Val Riglio” le parole del presidente della Pro loco Paolo Baffi.

Sabato 5 e domenica 6 luglio, al campo sportivo di Montechino, la festa prenderà vita grazie all’impegno dei volontari dell’associazione con un programma ricco e variegato pensato per tutte le età. La novità è in realtà un grande e atteso ritorno: “Quello del liscio a Montechino che mancava da troppo tempo” precisano gli organizzatori.

Musica in Miniera

Sabato sera, l’appuntamento è a partire dalle 19.30 con l’apertura degli stand gastronomici, che offriranno piatti tipici, birra, vino e altre specialità locali da gustare di fronte a una vista panoramica su tutta la provincia. Alle 20.30 il momento più atteso: “Gli acrobati della cuccagna”, una spettacolare gara semiprofessionistica di palo della cuccagna, sfida tradizionale che ogni anno entusiasma il pubblico con arrampicate mozzafiato e tanto divertimento. Alle 22.30 la festa continua con Tony DJ e il suo show “Back to the ’90s”, un viaggio musicale tra le hit che hanno segnato un decennio indimenticabile.

Domenica 6 luglio si replica, e alle 20.30 ecco che si accende la pista con “Liscio e Cumbia”: si balla su una pista d’acciaio pensata per accogliere appassionati e curiosi, tra ritmi latini e danze tradizionali. Alle 22:30 arriva direttamente “da Parigi” DJ Lino, con il suo travolgente mix di successi anni ’80, hit contemporanee e un omaggio speciale al sound di Purple Disco Machine per far ballare tutti sotto le stelle del cielo di Montechino.