Torneo notturno, il trofeo a 'Autoservizi Rossi Pietro'

Il trionfo di 'Autoservizi Rossi Pietro', i premi individuali a Matteo Iughetti, Luca Ferri e Simone Mannu, i gol in finale di Alessandro Maggi e Andrea Campana, la meravigliosa cornice di pubblico che ha caratterizzato l'intera durata dell'evento e la musica degli Aeufenic. La quinta edizione del Torneo notturno organizzato da Promis Gruparel è stato questo e tanto altro. "Un'edizione da record - per il presidente della realtà associativa Marco Maggi -. È stata un'avventura intensa ma la soddisfazione supera nettamente la fatica".

Dal pomeriggio di sabato al mezzogiorno di domenica. Il cielo che cambia colore passando dal tramonto all’alba fino al sole alto che ha illuminato l’atto conclusivo di un evento che ha visto arrivare al campo sportivo Ettore Rosso di Gropparello 24 squadre provenienti da tutta la provincia e centinaia tra giocatori, tifosi, amici e familiari che hanno reso unica la quinta edizione del torneo notturno organizzato da Promis Gruparel.

I premiati

A trionfare dopo la lunga maratona di sport e musica è stata la formazione Autoservizi Rossi Pietro guidata dal miglior giocatore del torneo Luca Ferri, dal miglior portiere Matteo Iughetti e dai gol di Alessandro Maggi e Andrea Campana. Ad aggiudicarsi il titolo di capocannoniere è stato invece Simone Mannu, trascinatore degli 'Estintori' fino al secondo scalino del podio.

La formazione azzurra ha infatti alzato il trofeo più ambito dopo la vittoria per 4 a 1 contro 'le furie rosse' in quella che è stata la rivincita della finale di due anni fa.

Tre i campi da gioco dove le 24 squadre hanno continuato a giocare per tutta la notte. Tutto attorno tende e veri e propri accampamenti dove ridere e scherzare e, per chi ci è riuscito, anche riposare.

L’evento è stato impreziosito anche dall’esibizione degli Aeufenic che hanno fatto cantare e ballare tutti quanti mentre dagli stand gastronomici aperti per tutta la diurata dell’evento uscivano piatti fumanti tra cui tortelli, carne alla griglia e brioche spazzate via dalla prima all’ultima.

Le prossime iniziative di Promis Gruparel

Dopo l’evento durato per 18 ore consecutive i volontari di Promis Gruparel sono già all’opera per due nuovi appuntamenti: il torneo dei Rioni a fine luglio e la Festa dei Cuion che si terrà il primo weekend di agosto con ospiti del calibro di Ambra Marie, Cecco e Cipo e i Meganoidi. Nel mezzo l'inaugurazione della Big bench posizionata tra Croviano e Groppovisdomo dai volontari dell'associazione con l'obiettivo di promuovere il cicloturismo e il turismo lento. Il taglio del nastro è previsto per domenica 20 luglio dopo una breve camminata di due chilometri per raggiungere il luogo panoramico dov'è stata collocata.