Triplice festa a Pianello tra vini, sapori e tradizioni antiche

A Pianello si prepara un weekend di grande festa tra la quarta e ultima tappa del Valtidone Wine fest, sagra patronale di San Maurizio e Fiera delle arti e dei mestieri. Grazie alla Fratellanza operaia e Pro loco sabato, dalle 10 alle 19 con inaugurazione alle 15, le vie del paese ospiteranno norcini, ciabattini, ricamatrici, fabbri, mugnai. Ci saranno trattori, mercatino dell’antiquariato e sbaracco dei commercianti. Sabato sarà anche il giorno della marcia pro Avis e Croce Rossa con inizio alle 14 dal campo sportivo, lungo percorsi a passo libero di 8, 12 e 17 chilometri. A pranzo e a cena si potrà godere dell’ospitalità della Pro loco con, alle 23, gran chiusura con lo spettacolo pirotecnico offerto dall’amministrazione comunale.

Domenica è il giorno della Wine fest e della sagra di San Maurizio. Oltre al mercato domenicale le vie del paese si animeranno a ritmo di marcia, con la fanfara dei bersaglieri di Melzo e gli sbandieratori di Cerreto Guido. In piazza Madonna ci saranno 30 espositori di vini frizzanti e prodotti tipici all’interno del Wine fest – Pianello frizzante. Dalle 15,30 in piazza Mercato si esibirà l’Orchestra Monti e le fisarmoniche. Stand della Pro loco aperti.