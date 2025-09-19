Tutti in bici per ricordare Mauro Veneziani: «Sempre con noi»

Lo sport che era la sua passione, il ciclismo, come protagonisti i bambini che lui amava; non solo una gara, ma anche una festa, perché il sorriso e la voglia di trascorrere bei momenti in compagnia erano sicuramente sue caratteristiche indelebili. Domenica 21 settembre a Carpaneto andrà in scena il primo Gran Premio Comune di Carpaneto che ricorderà la figura di Mauro Veneziani insieme a quella di Albino Mainardi. Protagonista la categoria Giovanissimi (bambini e bambine fino ai 12 anni) in una manifestazione organizzata dal Gs Cadeo Carpaneto (di cui Veneziani era presidente fino alla scomparsa dello scorso giugno dopo una breve malattia) a braccetto con il Team Perini Bike dell'ex professionista carpanetese Giancarlo Perini.

Lo slogan degli organizzatori nella brochure dell'evento rende bene l'idea: «Un giorno speciale per chi ha reso indimenticabile ogni evento. Il nostro grazie su due ruote, il "pres" è sempre con noi». Il programma si aprirà alle 14.30 con il ritrovo della gara in via Marconi, dove alle 16 ci sarà la partenza di un circuito paesano. «Sarà un momento - il pensiero conclusivo del Cadeo Carpaneto Ciclismo - per ritrovarci, sentirci uniti e per tener viva, anche tra risate e note, la sua grande passione per la vita e per il ciclismo».