Una nuova ambulanza in arrivo per la Valtrebbia

Ventuno volontari in più, quasi 300mila chilometri percorsi e una nuova ambulanza in arrivo. E' il bilancio emerso dall'assemblea annuale della Pubblica assistenza e soccorso Valtrebbia di Travo che si è svolta nella giornata del 13 aprile. Il presidente Giancarlo Battini ha ripercorso la vita associativa del 2024 non senza commozione. Per la Pubblica assistenza di Travo l'anno passato è stato particolarmente difficile per la scomparsa di volontari importanti, tra cui il consigliere Mino Ponzini e lo stesso amatissimo presidente Fiorenzo Bonetti. Non sono quindi mancati momenti di smarrimento, a cui ha fatto seguito una reazione dei volontari che si sono stretti intorno al nuovo consiglio direttivo con ulteriore slancio, ha detto Battini.

I dati stessi evidenziano l’impegno straordinario: oltre 1.100 servizi in convenzione con l’Ausl, oltre 800 gli accompagnamenti di privati, oltre 100 i trasporti di dializzati, per un totale di quasi 300.000 chilometri percorsi dai mezzi della Pubblica. L'associazione inoltre può contare su 21 nuovi volontari. Franco Dodi ha quindi illustrato il bilancio economico supportato dalla revisore dei conti che ha messo in luce la stabilità economica dell’associazione travese. L'assemblea nel discutere e approvare il bilancio ha infine dato mandato al Consiglio di acquistare una nuova ambulanza, poiché le attuali quattro non sono più sufficienti per rispondere alle esigenze del territorio, in particolare della popolazione anziane, disabile o comunque con fragilità socio assistenziali.