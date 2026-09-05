Voucher babysitter, fino a 250 euro per le spese sostenute nel 2026

Il Voucher babysitter 2026, misura finanziata con risorse comunali e destinata a famiglie residenti a Piacenza da almeno 3 anni con bambini di età inferiore a un anno e un Isee non superiore a trentamila euro, potrà raggiungere i 250 euro per le spese di baby-sitting sostenute nel corso del 2026, con l'obiettivo di fornire ai neogenitori momenti di sollievo e la possibilità di dedicare più tempo a se stessi e alla coppia, e non di finanziare un’assistenza continuativa. Lo ha spiegato Nicoletta Corvi, assessora ai servizi sociali, presentando l'iniziativa in consiglio comunale insieme a Giulia Maria Cagnolati, responsabile del Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza, all’operatrice Giorgia Di Muzio e alla funzionaria dei servizi sociali Giorgia Ragaglia.

Le domande potranno essere presentate online dal 7 settembre al 9 ottobre. Per ottenere il rimborso, il rapporto con la baby-sitter dovrà essere regolarizzato attraverso il Libretto Famiglia INPS o un contratto di lavoro. L’iniziativa punta ad accompagnare le famiglie nella delicata fase della neogenitorialità.

Camilla Calzarossa Lusardi