Weekend di festa e riflessione, sul Facsal ritorna "Vivere intensamente il reale"

Tre giornate di festa e di riflessione su temi di attualità e del nostro mondo. Si svolgerà nelle giornate di venerdì, sabato e domenica la seconda edizione di "Vivere intensamente il reale", manifestazione in programma sul Pubblico Passeggio a cura dell'associazione Happening Piacenza.

Si parte venerdì 20 giugno alle ore 18.30 con l'incontro su Medio Oriente e America Latina con la giornalista Maria Acqua Simi e Andrea Avveduto di Pro Terra Sancta, seguito alle 21 dal concerto del coro alpino della Valtidone.

Sabato, dalle 16 laboratori e giochi per bambini, alle 18 presentazione del libro "Enzo Piccinini, amico carissimo" con Chiara Piccinini e Patrizio Capelli, alle 21 balli con la band "Sound Loud".

La manifestazione si chiuderà domenica: alle 12 messa con il vescovo monsignor Adriano Cevolotto, alle 15 balli popolari, laboratori per bambini, giochi da tavolo e arti marziali, alle 18 incontro "Ognuno al suo lavoro" con la chef Isa Mazzocchi, il consulente aziendale Franco Ferrazza e Alessandro Mele, direttore della realtà sociale Cometa, gran finale dalle 21 con il viaggio musicale del gruppo The Sbandatis dal titolo "Come on rise up!".

Per tutti e tre i giorni, stand gastronomici aperti dalle 19.30 (domenica anche alle 13).