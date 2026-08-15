West nile virus, secondo caso nel Piacentino

Nuovo caso di West Nile Virus a Piacenza, il secondo nella nostra provincia. Il dato è contenuto all’interno del bollettino di sorveglianza diffuso il 13 agosto dall’Istituto superiore di sanità: il caso – secondo quanto riportato – si è manifestato nella forma neuro invasiva.

Dall’inizio della sorveglianza al 12 agosto 2026, sono stati segnalati in Italia 226 casi confermati di infezione da West Nile Virus (WNV) nell’uomo (141 nel report precedente), di cui 102 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (un caso importato dalle Maldive), 38 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 86 casi di febbre (un caso importato da Burkina Faso). Tra i casi confermati sono stati notificati 7 decessi (un decesso in un caso importato). Nello stesso periodo sono stati segnalati 8 casi di Usutu virus (5 Lombardia, 1 Emilia-Romagna, 1 Marche, 1 Lazio).

Salgono a 55 le Province con dimostrata circolazione del WNV appartenenti a 16 Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna (27 casi, erano 18 nella rilevazione precedente), Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.