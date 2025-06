Ziano, a Maria Sole Bossi di quinta elementare la borsa di studio Avis

Si chiama Maria Sole Bossi la destinataria della settima edizione della borsa di studio Avis di Ziano intitolata all'indimenticato fondatore Dante Sabatico. L'alunna di quinta elementare è stata premiata per il suo impegno e per gli ottimi risultati raggiunti. A consegnarle il riconoscimento, un buono da 300 euro per acquistare materiale scolastico, è stato il presidente Avis di Ziano, Andrea Badenchini, ideale continuatore dell'ex storico fondatore e presidente a cui è intitolato il premio di studio.

La consegna del premio di studio è stata anche l'occasione per i bambini dell'elementare di Ziano di salutare la fine dell'anno scolastico.