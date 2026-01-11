Ziano dà il benvenuto al nuovo parroco. Il vescovo: «Il Signore vi affida don Fabrizio»

Don Fabrizio Bonelli ha fatto il suo ingresso nella parrocchia di Ziano accolto da decine di fedeli. Tra loro tanti parrocchiani di Ziano e Vicobarone ma anche di Agazzano, il paese che lascia dopo 12 anni di servizio. Adulti e bambini, associazioni, amministratori di tre comuni – Piozzano Agazzano e Ziano – lo hanno accolto sul sagrato della chiesa, per poi accompagnarlo durante la “presa di possesso” del nuovo incarico affidatogli dal vescovo, monsignor Adriano Cevolotto.

«Il Signore vi affida don Fabrizio – ha sottolineato il vescovo durante l’affollata cerimonia – durante questa giornata che apre un nuovo cammino, carico di desideri e aspettative».

«Ti accogliamo con semplicità» ha detto il sindaco, Manuel Ghilardelli nel dare il benvenuto a don Fabrizio. Dal canto suo, il sacerdote si è affidato alle preghiere dei suoi nuovi parrocchiani «per essere quello che il Signore mi chiede di essere in mezzo a voi».

Ora ad Agazzano si attende l’arrivo di un nuovo parroco, don Giancarlo Plessi, che lascia Besenzone e farà il suo ingresso nella parrocchia di Agazzano, domenica 8 febbraio. Nel frattempo ad Agazzano dirà messa don Pierluigi Dallavalle.