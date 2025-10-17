Zuppi a Fiorenzuola: «No all'individualismo, sì alla gioia della vita di relazione»

«La Casa Comune non può essere fatta di monolocali e individualismi. Non possiamo usare gli schermi del pc come specchi e ridurre Dio a un elisir di benessere». Così il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei) e arcivescovo di Bologna, giovedì sera in Collegiata, gremita di fedeli in apertura dei festeggiamenti patronali di San Fiorenzo. «Essere qui, in presenza, creare relazioni, è già fare comunità: la Chiesa è relazione», dice dopo un fragoroso applauso ricevuto al suo ingresso.

Dopo i saluti del vescovo Adriano Cevolotto e del parroco monsignor Giuseppe Illica, e l’introduzione della docente universitaria Giuliana Masera, Zuppi è intervenuto sulla Laudato Si’.

Durante la visita Zuppi ha concesso a Libertà uno spazio di dialogo, rispondendo a domande su temi attuali. «La Chiesa ha la responsabilità di parlare per servizio al mondo, non per supremazia». Intervenendo sulla Laudato Si’, ricorda l’urgenza di un’ecologia integrale, unita all’equità sociale, e sottolinea il legame tra spirituale e sociale: «Gesù ci apre agli altri, non semplifica la vita».

Sull’uso di ChatGPT: «È utile, ma è solo uno strumento. Invece molti ragazzi chiedono aiuto all'intelligenza artificiale persino per quesiti esistenziali». Sul consumismo: «Non dà pienezza. La sobrietà, come insegnava Francesco, permette di scoprire la bellezza».

Riguardo la pace, definisce la situazione attuale «una tregua con scintilla di pace» e invita la comunità internazionale a sostenere il dialogo. Sugli scout e la spiritualità dei giovani: «Serve passione, lotta contro le fragilità, fiducia in un Dio che è Padre». Ricorda don Oreste Benzi e Papa Giovanni XXIII come esempi di bontà vera, non buonismo, e invita a vedere gli anniversari come slancio verso il futuro.