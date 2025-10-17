Zuppi a Fiorenzuola: «No all'individualismo, sì alla gioia della vita di relazione»
L'arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana ha aperto i festeggiamenti in onore del patrono san Fiorenzo
Donata Meneghelli
|2 ore fa
Il cardinale Matteo Zuppi in visita alla mostra sui cinquecento anni collegiata con il parroco emerito monsignor Gianni Vincini e gli archivisti Donatella Bonetto e Andrea Masini
«La Casa Comune non può essere fatta di monolocali e individualismi. Non possiamo usare gli schermi del pc come specchi e ridurre Dio a un elisir di benessere». Così il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei) e arcivescovo di Bologna, giovedì sera in Collegiata, gremita di fedeli in apertura dei festeggiamenti patronali di San Fiorenzo. «Essere qui, in presenza, creare relazioni, è già fare comunità: la Chiesa è relazione», dice dopo un fragoroso applauso ricevuto al suo ingresso.
Dopo i saluti del vescovo Adriano Cevolotto e del parroco monsignor Giuseppe Illica, e l’introduzione della docente universitaria Giuliana Masera, Zuppi è intervenuto sulla Laudato Si’.
Durante la visita Zuppi ha concesso a Libertà uno spazio di dialogo, rispondendo a domande su temi attuali. «La Chiesa ha la responsabilità di parlare per servizio al mondo, non per supremazia». Intervenendo sulla Laudato Si’, ricorda l’urgenza di un’ecologia integrale, unita all’equità sociale, e sottolinea il legame tra spirituale e sociale: «Gesù ci apre agli altri, non semplifica la vita».
Sull’uso di ChatGPT: «È utile, ma è solo uno strumento. Invece molti ragazzi chiedono aiuto all'intelligenza artificiale persino per quesiti esistenziali». Sul consumismo: «Non dà pienezza. La sobrietà, come insegnava Francesco, permette di scoprire la bellezza».
Riguardo la pace, definisce la situazione attuale «una tregua con scintilla di pace» e invita la comunità internazionale a sostenere il dialogo. Sugli scout e la spiritualità dei giovani: «Serve passione, lotta contro le fragilità, fiducia in un Dio che è Padre». Ricorda don Oreste Benzi e Papa Giovanni XXIII come esempi di bontà vera, non buonismo, e invita a vedere gli anniversari come slancio verso il futuro.
Con don Alfonso Calamari
Durante l'intervento sulla Laudato Si'
La collegiata gremita
Collegiata gremita
Cevolotto
L'incontro con un rappresentante della comunità dello Sri Lanka
Zuppi saluta il diacono Giuseppe Frati e la figlia Romina che ha conosciuto a Bologna al carcere minorile